A covid-19 continua a disseminar-se e a evoluir. Comparando com a gripe, o vírus muta-se ao dobro da velocidade e parece ter vindo para ficar, mas vai notar-se principalmente no inverno (ao contrário do que aconteceu durante os anos do pico da pandemia em que não havia uma sazonalidade associada ao vírus). Os especialistas apontam que a nova variante, a Pirola, é particularmente eficaz a espalhar-se, mas que não há motivos de preocupação.