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Ciência & Saúde

Procedimento pioneiro permite que crianças com cancro possam vir a ter filhos

Lucília Galha
Lucília Galha 07:00
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Pela primeira vez, um transplante de tecido testicular gerou espermatozóides. O rapaz congelou fragmentos do seu testículo aos 10 anos, antes de fazer quimioterapia. Agora, 16 anos depois, há a possibilidade de poder vir a ser pai.

Aos 10 anos, o diagnóstico de uma anemia falciforme (uma doença genética que afeta a produção de hemoglobina) veio acompanhado de uma, igualmente assustadora, solução: era preciso fazer quimioterapia seguida de um transplante. Contudo, o rapaz ainda não tinha sequer entrado na puberdade – logo, a sua fertilidade poderia ficar comprometida.

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