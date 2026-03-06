Hospital de Évora pioneiro a usar sistema com IA para detetar cancro do colo do útero

Segundo a ULSAC, o método apresenta como principais benefícios "diagnósticos mais assertivos através da triagem assistida por computador, um fluxo de trabalho digital mais eficiente e uma forte rastreabilidade, dado que todo o processo é monitorizado digitalmente".

Um sistema que utiliza Inteligência Artificial (IA) para elevar a precisão do rastreio do cancro do colo do útero começou a ser utilizado no hospital de Évora, a primeira instituição pública nacional a implementar este método.



Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a Unidade Local de Saúde do Alentejo Central (ULSAC), que gere a unidade hospitalar, indicou que se tornou na "primeira instituição pública do país" a implementar este sistema, denominado Genius Digital Imager.

"Este sistema digital para citologia ginecológica combina algoritmos de IA com análise de imagem de alta resolução", explicou, salientando que o objetivo é "identificar precocemente lesões pré-cancerosas e cancerosas do colo do útero com uma eficácia sem precedentes".

Citado no comunicado, o diretor do Serviço de Anatomia Patológica da ULSAC, Carlos Quintana, sublinhou que a introdução desta tecnologia no hospital de Évora "é um marco na prestação de cuidados à população alentejana".

"Com este novo sistema, asseguramos o rastreio de toda a região do Alentejo utilizando a genotipagem como teste primário, seguida da citologia nos casos indicados", referiu, destacando que "a prevenção é a nossa ferramenta contra o cancro do colo do útero".

O médico reiterou que a entrada em funcionamento deste sistema permite aos profissionais identificarem "precocemente situações de maior risco com elevados padrões de qualidade, segurança e rapidez".

"Não estamos apenas a modernizar o serviço, estamos a dotar os nossos profissionais de uma capacidade de deteção e validação muito superior, tornando o rastreio mais consistente e preciso", acrescentou.

No comunicado, a ULSAC explicou que, com este recurso, "o processo de diagnóstico deixa de depender exclusivamente da observação microscópica manual de lâminas, passando para um ambiente digital de alta resolução onde a IA assinala áreas suspeitas para revisão dos citotécnicos".

"Este sistema não substitui o olhar clínico, mas potencia a capacidade de deteção e validação dos profissionais de saúde, tornando o rastreio no Alentejo um dos mais avançados e seguros do país", frisou.

"A combinação da vacinação contra o HPV [papilomavírus humano] com um diagnóstico de excelência constitui atualmente a estratégia mais eficaz para combater a doença e salvar vidas na região", destacou.