Engenheiros do ISQ estão envolvidos na construção e manutenção do telescópio James Webb através da "verificação dos testes elétricos e da radiofrequência".

Portugueses ajudaram no sucesso do telescópio James Webb

Esta semana, foram reveladas as primeiras imagens do telescópio James Webb - e engenheiros portugueses do Centro de Interface e Tecnologia (ISQ) estiveram envolvidos no seu sucesso. Em comunicado, o ISQ - Centro de Interface e Tecnologia revela que ajudou na construção e manutenção do telescópio James Webb.