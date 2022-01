O fim do princípio

No último Verão, Carlo Rovelli, o Ticiano dos astrofísicos (entre dois Bloody Mary, vale a pena dedicar a tarde de Ano Novo a ler o seu A Realidade Não É o Que Parece) passou um dia em Lesbos a passear na praia com um amigo da academia, o sérvio-austríaco Caslav Brukner, discutindo os mistérios da Mecânica Quântica. Foi nessa ilha grega do Nordeste do mar Egeu, já perto da costa turca, que nasceram a poesia lírica e a observação científica.



Em Lesbos viveram e escreveram Safo e Alceu de Mitilene, e foi também a Lesbos que Aristóteles trouxe o pupilo Teofrasto para estudarem a zoologia e a botânica da lagoa da ilha, dando origem à Biologia de base observacional. Antes do resto, a poesia e a ciência têm um tronco comum de curiosidade: duvidar; questionar o mundo; fazer perguntas. Rovelli conta que, no regresso a Atenas, quis visitar de novo a Acrópole. Desta vez, aprendeu que a colina era densamente povoada na Idade Média, que o Parténon foi uma igreja e depois uma mesquita, e que o desenho actual do "berço da civilização" é um artifício, uma versão de mármore distante da complexidade do passado. O mais lírico dos físicos contemporâneos conclui que a busca de padrões fará sempre parte da natureza humana: nunca desistimos de procurar o sentido das coisas, mesmo que ele nos escape por entre os dedos.



No dia de Natal de 2021, o telescópio James Webb foi lançado para o espaço, numa viagem de um mês até um ponto chamado L2, a 1,5 milhões de quilómetros da Terra, onde o equilíbrio entre a força gravitacional do Sol e a do planeta-mãe concederá uma grande estabilidade à sua órbita. Um poderosíssimo escudo solar e um resfriador de hélio permitirão ao James Webb manter uma posição de sombra e uma temperatura próxima do zero absoluto, ideais para detectar a assinatura química de exoplanetas (como a existência de oxigénio ou água líquida nos mundos em zonas habitáveis ao redor de estrelas distantes) e para observar no espectro de luz dos infravermelhos - o único fiável em zonas tão remotas do espaço-tempo - a formação das primeiras estrelas no passado longínquo do Universo, apenas 300 milhões de anos depois do presumível início, o Big Bang.