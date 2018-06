Em 2037, Portugal deve ser o terceiro país do grupo com mais casos identificados da doença.

Novo relatório publicado esta terça-feira pela OCDE sobre a demência coloca Portugal como o quarto país com maior casos da doença.



À frente de Portugal ficaram apenas a Alemanha, Itália e Japão. No entanto, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico prevê que em 2037 o país suba para a terceira posição do grupo.



A OCDE relata que o número de pessoas que sofrem de demência chegou perto dos 19 milhões de euros em 2017, nos 37 países que compõem a organização.



O envelhecimento da população e a ausência de programas de detecção da doença mencionados no relatório, poderão justificar as projecções feitas para Portugal para 2037, apesar do crescimento ser generalizado em todos os países incluídos.



O relatório lembra que os custos financeiros da demência são muito elevados e que, segundo estimativas da Associação Internacional da Doença do Alzheimer, os custos médicos e sociais atingem valores superiores a 1.000 milhares de milhões de dólares. Portugal, de acordo com o documento, é o 2º país da OCDE com menor densidade de especialistas de acordo com a população e não possui linhas de orientação para lidar com o problema.



No entanto a percentagem de prevalência de demência em pessoas entre os 60 e 64 anos é relativamente reduzida, fixando-se em 1%, mas na população acima dos 100 anos, essa percentagem já é de 40% da população. O aumento da população com mais de oitenta anos de idade, leva a OCDE a estimar que o número de pessoas vítimas da doença chegue aos 41 milhões em 2050.