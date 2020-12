Pfizer e Moderna estão a testar vacinas para nova estirpe de covid-19

A Pfizer e a Moderna estão a testar as suas vacinas contra o SARS-CoV-2 para saber se será eficaz conta a nova estirpe do Reino Unido.A Moderna informou em comunicado citado pelos meios de comunicação norte-americanos que espera que a sua vacina proteja as pessoas contra esta nova variante. Ainda assim, irá fazer "testes adicionais nas próximas semanas" para ter a confirmação.A Pfizer está também a recolher dados através de amostras de sangue para perceber de que forma é que pessoas que já foram imunizadas com a sua vacina "podem ou não ser capazes de neutralizar a nova estirpe do Reino Unido".Constantino Sakellarides, antigo diretor da Direção-Geral da Saúde e atual membro do Conselho Nacional de Saúde Pública, disse à Lusa que esta variante não deverá diminuir a eficácia da vacina. Porém, ressalvou, "a informação é escassa". "Desde que não haja interferência com esse antigénio, não há razão para pensar que a vacina não servirá na mesma para esta nova variante."A nova variante do coronavírus representa mais de 60% das novas infeções no Reino Unido e apesar dos números mostrarem que a nova mutação tem sido responsável por um maior número de infeções, tal não significa que o vírus seja mais perigoso ou letal.O aumento de casos em Londres poderá estar relacionado com levantamento de medidas. Estima-se que esta mutação seja já responsável por 62% das novas infeções em Londres, 59% no Leste da Inglaterra e 43%. Atualmente circulam duas estirpes em países como Reino Unido e outros.Apesar do alarme gerado pelo súbito aumento de novos casos no Reino Unido, potenciados pela nova variante do vírus, os métodos de proteção recomendados, como uso da máscara e o distanciamento social, permanecem eficazes contra a sua disseminação.Esta segunda-feira a Agência Europeia do Medicamento indicou que não havia "provas" de que a vacina da Pfizer não fosse eficaz contra esta nova estirpe. A vacina foi aprovada para utilização na União Europeia esta segunda-feira.