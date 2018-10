Muitas espécies de mamíferos vão desaparecer nos próximos 50 anos se nada for feito pela sua conservação.

Uma equipa de cientistas das universidades de Aarhus, na Dinamarca, e de Gotemburgo, na Suécia, chegou a esta conclusão a partir de simulações computacionais sobre a evolução das espécies e de dados sobre a evolução das relações e do tamanho das espécies de mamíferos sobreviventes e extintas.



De acordo com o estudo, publicado na revista científica PNAS, a evolução das espécies não está a acompanhar o ritmo a que as espécies estão a desaparecer.



Os cientistas estimam que serão necessários cinco a sete milhões de anos para a biodiversidade entre os mamíferos voltar aos patamares anteriores à evolução dos homens modernos, isto se, em geral, os mamíferos se diversificarem a uma taxa considerada normal.



Num cenário mais optimista, em que os humanos deixam de destruir os 'habitats' naturais, serão precisos três a cinco milhões de anos para os mamíferos se diversificarem o suficiente para regenerarem os ramos da árvore da sua evolução que os cientistas estimam virem a perder-se nos próximos 50 anos.



Espécies de mamíferos "criticamente em perigo", como o rinoceronte-negro, nativo de África, estão em risco elevado de desaparecer dentro de cinco décadas, advertem, realçando que, tal como no passado, muitas espécies poderão extinguir-se sem deixar um 'parente' próximo que dê continuidade à linhagem.



Os investigadores salientam, no entanto, que a sua análise poderá ser usada para priorizar a conservação de diferentes espécies ameaçadas de extinção.