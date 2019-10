O conselho dos pediatras portugueses aconselhou os pais a vacinarem os seus filhos contra a meningite W. Este pedido levou a um aumento da procura pela vacina conjugada ACWY e à rutura do stock deste produto. A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) já emitiu uma autorização para mandar vir mais vacinas da Holanda.Este conselho da Sociedade Portuguesa de Pediatria foi dado após se verificar um aumento nos casos de meningite W. De acordo com a Direção-Geral de Saúde (DGS), este ano foram registados oito casos do serogrupo W de meningite, mais três em relação ao ano passado e mais sete do que em 2017. A vacina da ACWY não está incluída no Plano Nacional de Vacinação, lembra o Jornal de Notícias.O Infarmed disse ao diário que "na sequência de um aumento do número de casos de doença meningocócica infantil, praticamente duplicou o consumo [da vacina] face ao ano anterior".O Infarmed informou ainda que se registou "um período de rutura entre setembro e outubro, mais concretamente até ao dia 17 do corrente mês, cuja distribuição rapidamente se escoou no prazo de uma semana, causando nova situação de rutura".