O Parlamento Europeu votou contra a proposta legislativa que iria alterar as regras sobre direitos de autor na internet. Não avança para já. A rejeição desta quinta-feira, 5 de Julho, remete para a próxima sessão legislativa o debate e aprofundamento do tema.Assim, a comissão ficou impedida de avançar nas negociações com as outras instâncias europeias sobre a proposta que tem sido referida como uma mudança grande nas regras da internet. Os defensores da proposta falam em defesa dos direitos de autor. Os opositores falam num limite de liberdade na internet, que deve ser aberta.Para já os eurodeputados ficam impedidos de prosseguir negociações para que a legislação visse a luz do dia. Em Setembro poderá voltar ao tema, com um debate mais abrangente, de acordo com a votação realizada esta quinta-feira, 5 de Julho. A proposta em cima da mesa implicava que Google e Facebook tivessem de partilhar as suas receitas com os autores. Além disso, a proposta visava a instalação de filtros contra a pirataria.