Foi detetada a maior colisão estelar do universo

A 25 de abril de 2019, um dos instrumentos científicos mais precisos do mundo detetou uma pequena distorção do espaço-tempo. Agora, cientistas do Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferómetro Laser (LIGO) anunciaram que o sinal captado foi originado por uma onda gravitacional produzida por um dos fenómenos mais violentos do universo: a fusão entre duas estrelas de neutrões.

Esta foi apenas a segunda vez que este tipo de evento é observado através de ondas gravitacionais - a primeira aconteceu a agosto de 2017. Desta vez, ao contrário do primeiro caso, não foi captada qualquer luz, mas a colisão estelar a 500 milhões de anos-luz da Terra produziu um objeto de massa elevada.

Isto porque, quando estrelas maiores que o Sol esgotam o seu combustível, estas explodem de forma brilhante até restarem apenas estrelas de neutrões, originadas por colisões entre eletrões e protões. A estrela transforma-se assim numa esfera que concentra mais massa que o Sol, mas que tem apenas cerca de 10 quilómetros de diâmetro – com cada colher de chá de uma estrela de neutrões a pesa mil milhões de toneladas.

Quando duas estrelas de neutrões entram em rota de colisão é origina uma fusão que gera ondas gravitacionais que distorcem o espaço-tempo. " O mais surpreendente desta fusão é de se tratarem de estrelas enormes, as maiores que observámos até agora", afirma ao El País a investigadora principal do LIGO, Alicia Sintes.

A descoberta deste evento estelar foi protagonizada pelo projeto que envolve a LIGO, fundada pela Fundação Nacional de Ciência (NSF), e a Virgo Collaboration, do Observatório Gravitacional Europeu (EGO). O estudo, publicado na revista científica Astrophysical Journal Letters, foi apresentado esta segunda-feira durante um encontro da Sociedade Americana Astronómica em Honolulu, no Havai.