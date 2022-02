Mutilação genital feminina: hospital identificou 59 mulheres no ano passado

Era um "ritual obrigatório" que tinha de ser perpetuado. Aquela grávida fora alvo de excisão quando era mais nova. E também já permitira que a sua filha mais velha fosse alvo de mutilação genital feminina (MGF). "E quando a abordámos, deu a entender que a menina que ia nascer também seria excisada, porque faz parte da tradição para que seja socialmente aceite", contam as enfermeiras Débora Almeida e Khatidja Amirali nas vésperas do Dia Internacional para a Erradicação da Mutilação Genital Feminina, que se assinala a 5 de fevereiro.



A remoção total ou parcial dos órgãos genitais femininos externos constitui uma prática cultural enraizada em algumas geografias, especialmente em países africanos. Práticas seculares que não desaparecem com a publicação de legislações punitivas



Débora Almeida e Khatidja Amirali são especialistas em Saúde Materna e Obstetrícia. Ambas pertencem à equipa que no Hospital Fernando Fonseca (ou Amadora-Sintra) sinaliza as situações de MGF que ali chegam. Além destas profissionais, com uma pós-graduação sobre o tema, há outra enfermeira e uma médica obstetra natural da Guiné-Bissau.