Orangotangos. 'Queres a banana? Vai tu apanhá-la'

As mães ensinam os filhos a lidar com 200 tipos de alimentos – mas só partilham comida até acharem que eles precisam de ajuda.

Durante 131 meses, no total perto de 11 anos, uma equipa de investigadores estudou o comportamento de uma colónia de orangotangos-de-sumatra. O objetivo – ambicioso e nunca antes tentado – era perceber como é que as crias aprendem a comer e qual é o papel das mães nesse processo.



Principal conclusão: as mães orangotango têm técnicas diferentes, que variam em função da idade dos filhotes, para os ajudar na tarefa. Por exemplo: quando são muito pequenas, as crias tiram comida da boca e das mãos das mães, mas, à medida que crescem, este comportamento deixa de ser tolerado.



Os orangotangos são, depois dos humanos, a espécie que mais tempo vive com as mães (até aos 8, 9 anos). É nessa altura que aprendem a distinguir, apanhar e comer mais de 200 itens alimentares.