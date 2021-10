OMS aprova vacina contra a malária que salva milhares de vidas

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que a única vacina aprovada contra a malária deve ser usada em crianças do continente africano. Esta decisão permite um grande avanço contra uma doença que mata centenas de milhar de pessoas todos os anos.



A recomendação aplica-se à vacina Mosquirix, RTS ou S, que foi desenvolvida pela farmacêutica GlaxoSmithKline. O anúncio foi feito em conjunto pelos responsáveis da OMS sobre a malária e imunização, que acreditam que esta vacina possa salvar milhares de pessoas todos os anos.



O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou: "Hoje é aquele dia. Um dia histórico. Hoje a OMS recomenda o uso generalizado da primeira vacina contra a malária." A autorização foi dada depois de um ensaio piloto no Gana, Quénia e Malawi. Desde 2019, mais de 800 mil crianças nos três países receberam pelo menos uma dose da vacina integrada no seu plano de vacinação.