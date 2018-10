O vulcão mais activo da Europa está a deslizar para o mar. De acordo com um estudo publicado pela revista Science Advances, o flanco sudeste do monte Etna deslizou quatro centímetros, o que poderá ser sinal de que está a colapsar sob o próprio peso. Os investigadores acreditam que um colapso súbito poderá causar um tsunami no Mediterrâneo.Para o estudo em causa, os investigadores recorreram a medições feitas debaixo de água. Após estar imóvel durante 15 meses, o vulcão siciliano moveu-se em oito dias no mês de Maio de 2017. Devido ao efeito da gravidade, o flanco do vulcão poderá estar a colapsar.Já em Abril, na revista Bulletin of Volcanology, especialistas alertavam para os riscos dos "vulcões deslizantes", que "têm tendência a colapsos de secções devastadores".