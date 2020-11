O que mudou no mundo, um ano de pandemia depois

#China has reported to WHO a cluster of #pneumonia cases —with no deaths— in Wuhan, Hubei Province . Investigations are underway to identify the cause of this illness. — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 4, 2020

Português com coronavírus: "Muitos como eu apanharam este vírus e continuam a trabalhar" Adriano Maranhão tem 41 anos e está isolado numa cabine dentro do cruzeiro Diamond Princess, em quarentena no Japão. - Portugal , Sábado.

OMS passa a recomendar utilização de máscaras sociais em espaços públicos Até ao momento, tal medida era apenas aconselhada a profissionais de saúde e pessoas infetadas com coronavírus. - Vida , Sábado.

Costa: Ninguém previu que segunda vaga da Covid-19 chegasse tão cedo No dia em que o País volta ao estado de emergência, o primeiro-ministro falou sobre a evolução da pandemia em Portugal. Em entrevista à TVI, António Costa garantiu que "e stamos num momento em que ainda conseguimos ter capacidade de controlar" a pandemia. "Ainda não entrámos em situação de rutura", afirmou.

Um vírus da espécie coronavírus e que começou a infetar pessoas na China foi responsável por uma das maiores crises sanitárias dos últimos 100 anos a nível mundial. Mais de 1,3 milhões de pessoas morreram e mais de 50 milhões foram infetadas pelo mundo inteiro.Economias colapsaram, democracias foram enfraquecidas e ditaduras reforçadas. Sistemas de saúde pelo mundo fora ficaram assoberbados e as iniquidades mundiais foram postas a descoberto, à medida que (praticamente) todos os países do mundo denunciavam novos casos e impunham medidas restritivas, colocando nos pratos da balança o resgate da economia ou a proteção da saúde pública. Ainda haverá muito sofrimento e consequências pesadas até que a desejada vacina surta os efeitos pretendidos, mas já começa a surgir uma luz ao fundo do túnel.O primeiro caso foi detetado faz esta terça-feira, 17 de novembro de 2020, precisamente um ano. Lembramos alguns dos marcos mais importantes desta pandemia.O primeiro caso detetado de infeção pelo novo coronavírus foi detetado a 17 de novembro de 2019, de acordo com os dados divulgados pelo governo chinês em março deste ano.De acordo com a imprensa internacional, o primeiro infetado pela doença foi um homem de 55 anos da província de Hubei. Até ao final de dezembro tinham sido mais de 60 os infetados pelo SARS-CoV-2.No final de dezembro de 2020, no dia 31, a Organização Mundial de Saúde (OMS) tomou conhecimento de um comunicado para os meios de comunicação social chineses sobre uma nova "pneumonia viral" em Wuhan, segundo a cronologia da própria organização.Foi enviado um curto relatório sobre o número de casos detetados e as condições dos infetados. Ao longo da semana seguinte, as autoridades sanitárias responsáveis da China foram questionadas sobre a doença e sobre as suas consequências na saúde dos infetados.A primeira comunicação pública sobre o tema aconteceu via um tweet publicado a 4 de janeiro. Nesse mesmo dia a notícia de um surto que afetava 59 pessoas na China começou a circular mundialmente, chegando também a Portugal.A nove de janeiro a OMS informava que as autoridades de saúde chinesas haviam concluído que a doença era transmitida por uma nova espécie de coronavírus. Três dias depois, a organização enviava a todos os países um dossier com informações sobre o novo surto, bem como indicações sobre como cada país devia proceder.A primeira morteA primeira morte causada pela Covid-19 e registada como tal aconteceu a 11 de janeiro deste ano.Um homem de 61 anos e de Wuhan foi a primeira vítima mortal conhecida da doença provocada pelo SARS-CoV-2. Por essa altura os cientistas chineses já tinham identificado a doença como uma consequência provocada por um coronavírus até então desconhecido.Começaram a ser lançados avisos dos possíveis perigos desta doença por toda a China e Hong Kong e Singapura começaram a impor algumas restrições a turistas vindos de Wuhan, mas o resto do mundo não levou tão a sério a notícia da morte por um vírus viral.O facto de os cientistas não terem, por esta altura, descoberto ainda se o vírus se podia transmitir entre pessoas, fez com que milhões de chineses relaxassem.Foi por volta desta altura que a Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou a primeira comunicação sobre o coronavírus.No final de janeiro deste ano mais de 100 pessoas já tinham morrido devido à infeção por SARS-CoV-2. O vírus estava já disseminado por várias partes da China e, inclusive, por 16 outros países.Foi por volta desta altura que muitos países começaram com missões de transporte dos seus cidadãos que se encontravam na China. Os Estados Unidos da América lançaram o seu primeiro aviso público de que os habitantes nacionais não deviam viajar até ao país asiático devido ao vírus.Por esta altura a província de Hubei estava já em lockdown, com restrições pesadas e já tinha sido decretada a obrigação de utilizar máscaras em público.Foi também no final de janeiro que surgiu pela primeira vez a hipótese de o vírus ter surgido num wetmarket onde se vendiam animais exóticos e foi cientificamente confirmado que o vírus se transmitia entre pessoas, incluindo antes de qualquer tipo de sintoma.A 30 de janeiro a OMS decretou o novo coronavírus como uma emergência global.Duas semanas depois das primeiras cem mortes atingiu-se o patamar das mil mortes, à medida que a doença continua a alastrar-se a outros países. No entanto, o principal foco de Covid-19 continuava a ser a China que chegou a registar 97 mortes num só dia.Em meados de fevereiro, a Organização Mundial de Saúde avisou que o número de novos casos parecia estar a estabilizar na China, mas deixou avisos de que se podia estar ainda longe do pico da doença naquele país.Por esta altura apenas duas mortes haviam sido registadas fora do território continental principal da China: uma nas Filipinas e outra no território de Hong Kong.No final do mês de fevereiro centenas de passageiros testaram positivo para o novo coronavírus. O navio ficou em quarentena no Japão. Este foi apenas um dos vários cruzeiros que se tornaram focos importantes de infeção.De acordo com um estudo datado de julho, uma única fonte de contágio foi responsável por 697 infeções a bordo deste navio. Sete pessoas acabariam por morrer.As infeções deverão ter acontecido nos momentos de convívio coletivo, como jantares, festas, bailes entre outros. Mesmo depois de o barco ter sido colocado em quarentena, os contactos continuaram entre parceiros de camarote.Adriano Maranhão - canalizador do Diamond Princess - também foi diagnosticado com a covid- 19, sendo o primeiro português a contrair o novo coronavírus.As primeiras duas infeções com o novo coronavírus foram divulgadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) a 2 de março. A primeira semana do mês não teve grandes aumentos de novos casos. No final da primeira semana havia 30 casos confirmados no país.A 13 de março, uma semana e meia depois da pandemia ter chegado a Portugal, a Organização Mundial de Saúde declarou a Covid-19 como uma pandemia global.A ministra da Saúde, Marta Temido, confirmou a 16 de março a primeira vítima mortal por Covid-19 em Portugal, duas semanas depois do primeiro caso. A vítima mortal esteve vários dias internado nos cuidados intensivos do Hospital Santa Maria, em Lisboa. O homem era Mário Veríssimo, tinha 80 anos e tinha sido massagista no Estrela da Amadora.Por essa altura a taxa de letalidade da doença era superior a 2% no mundo inteiro. Mais tarde, vários epidemiologistas acreditavam que a taxa de letalidade desta doença se iria saldar no 1%.A 18 de março, dois dias depois da primeira morte e 16 depois do primeiro caso confirmado, Portugal entrou em estado de emergência pela primeira vez. Seria a primeira de três quinzenas neste estado de exceção constitucional que só seria levantado no final de abril.No final do mês de março Portugal registava 119 mortes e quase seis mil infetados.Por esta altura já tinham morrido mais de 10 mil pessoas devido ao novo coronavírus pelo mundo inteiro.Nesta fase o foco essencial de infeções deixara de ser a China e a Ásia. A atenção virava-se agora para a Europa, mais concretamente para a Itália onde, no final de março, já tinham morrido mais de quatro mil pessoas e o país vivia num confinamento obrigatório e imposto pelo governo.Do outro lado do mundo, a China anunciava o segundo dia consecutivo sem novos casos, enquanto todos os restantes países viam os casos a aumentar. No final de março mais de 250 mil pessoas tinham sido infetadas pelo novo coronavírus.Duas semanas mais tardes, em meados de abril, o estado norte-americano de Nova Iorque tinha mais casos do que qualquer outro país. Mais de 200 mil pessoas tinham sido infetadas pela Covid-19 e o Governador avisava que era necessário fechar o país inteiro para evitar uma catástrofe sanitária. O presidente Donald Trump recusava esta hipótese e avançava que o país, no pior dos casos, iria ter 100 mil mortes. E negava qualquer acusação de que a sua administração tinha sido lenta a agir.A Páscoa deste ano, a 12 de abril, foi celebrada em estado de emergência e foram proibidas as deslocações entre concelhos, em Portugal, como forma de mitigar novos contágios para regiões remotas e com poucos casos.A 4 de fevereiro de 2020, um mês antes de a Covid-19 chegar a Portugal, a Direção-geral da Saúde afirmava que não era necessário usar máscaras para proteger contra o novo coronavírus, exceto em cuidadores de pessoas infetadas, na linha das orientações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.Três dias depois, a OMS alertava para a escassez de máscaras, bem como de outros equipamentos de proteção como as viseiras ou as luvas. Na mesma altura a China dava indicações de que o uso de máscaras era obrigatório em ambientes como escolas, estabelecimentos de saúde, ou locais de trabalho, reservando máscaras cirúrgicas para profissionais de saúde ou cuidadores de pessoas doentes.A 13 de março, a Ministra da Saúde admitiu stocks baixos de máscaras para os profissionais de saúde e anunciou a compra de um milhão de máscaras. Uma semana depois, Graça Freitas falava na "falsa sensação de segurança" que as máscaras podiam dar aos cidadãos.Já a 3 de abril, Graça Freitas acrescentava que mesmo que as máscaras fossem obrigatórias, não seria uma medida "milagrosa" e que o uso generalizado de máscara seria decidido em alinhamento com recomendações internacionais.A 6 de abril a OMS anunciava que admitia alargar o uso de máscaras à população generalizada. Graça Freitas afirmou estar alinhada com a organização, mas lembrou que era necessário "aguardar mais uns dias".A 10 de abril o Governo Regional da Madeira anunciava a distribuição pela população de máscaras de proteção de uso obrigatórioFinalmente, a 16 de abril, António Costa afirmou que ia ser obrigatório o uso de máscaras comunitárias em espaços onde exista maior concentração de pessoas, caso dos transportes públicos, dos estabelecimentos comerciais e das escolas. Em setembro, tornou-se obrigatória a utilização de máscaras na rua quando fosse impossível manter a distância, também.Centenas de especialistas anunciavam que os países europeus tinham já ultrapassado a primeira vaga de Covid-19 e que aqueles que ainda tinham muitos casos iriam começar a notar um decréscimo. Fronteiras estavam abertas, restrições tinham diminuído e os indicadores económicos apontavam para uma recuperação significativa no terceiro trimestre.No entanto, o número de infeções e mortes continuava a aumentar, havendo já a lamentar 500 mil mortes no final de junho.Depois de uma primeira fase em que o foco da pandemia era a Ásia, uma segunda em que foi a Europa, esta terceira fase era liderada pelos Estados Unidos, seguidos de perto pelos países europeus. Mas também começavam a surgir outros casos preocupantes na América do Sul e África, bem como na Índia.Ao mesmo tempo, a OMS pedia aos países que aproveitassem aquele período mais tranquilo para implementarem políticas adequadas para a possibilidade de uma segunda vaga. Em Portugal, os governantes pediam que os portugueses fizessem férias no país.A 25 de setembro foi ultrapassado o limite do milhão de mortes por Covid-19. Quase metade das mortes foram confirmadas nos EUA, Brasil e Índia, os três países mais afetados pelo vírus.A segunda vaga chegou em força à Europa em setembro e outubro. Países como a República Checa que tinham tido uma primeira vaga bastante tranquilo foram assolados por milhares de casos diariamente. Os Países Baixos viram os seus hospitais a encherem e tiveram mesmo de recorrer a instituições de saúde noutros países. Já em Portugal somam-se as acusações de que o Governo não preparou de forma eficaz esta segunda vaga, havendo relatos de dezenas de hospitais onde há falta de material.A 6 de novembro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decretou o estado de emergência em Portugal, por 15 dias.O país teve já vários dias em que se registaram mais de quatro mil casos e chegou mesmo a ter 91 mortos a 16 de novembro.Considerada pelos especialistas como a resposta para travar a pandemia, a vacina contra a Covid-19 pode estar a chegar. As farmacêuticas começaram a revelar os dados das últimas fases de testes, havendo já duas com mais de 90% de eficácia.No início da passada semana, a farmacêutica Pfizer revelou os primeiros resultados da terceira fase do ensaio clínico da vacina experimental contra o novo coronavírus, que indicam uma eficácia de 90%. O ensaio é feito em parceria com a farmacêutica alemã BioNTech."Hoje é um grande dia para a ciência e para a Humanidade. O primeiro conjunto de resultados da terceira fase do ensaio da vacina da covid-19 dá-nos as provas iniciais da capacidade da nossa vacina para prevenir a doença", afirmou no dia 9 deste mês Albert Bourla, presidente e CEO da Pfizer. "Estamos a chegar a este marco importante no nosso programa de desenvolvimento de vacina numa altura em que o mundo mais dela precisa com as taxas de infeção a atingir novos recordes, os hospitais a esgotar a capacidade e as economias com dificuldades em reabrir."O ensaio da fase três foi realizado com 44 mil pessoas. Para confirmar a taxa de eficácia, a Pfizer vai continuar o ensaio até chegar aos 164 casos de Covid-19 registados entre participantes.Esta segunda-feira foi a vez da Moderna, que garantiu uma eficácia de 94,5% da sua vacina na prevenção da doença.A farmacêutica norte-americana tornou-se assim a segunda a anunciar resultados otimistas no que toca a encontrar uma vacina. Com estes resultados, os Estados Unidos podem ter duas vacinas autorizadas para uso de emergência já em dezembro, avança a Reuters. Estas duas vacinas representam uma potente ferramenta para combater a pandemia que já infetou mais de 54 milhões de pessoas em todo o mundo."Vamos ter uma vacina que consegue parar a Covid-19", disse esta segunda-feira o presidente da Moderna, Stephen Hoge.Do lado da Rússia, os resultados preliminares da terceira fase do ensaio clínico apontaram para uma eficácia de 92% da Sputnik V. Uma análise preliminar de 20 casos de Covid-19 identificados entre os participantes nos ensaios clínicos permitiu concluir, segundo dados avançados no dia 12 deste mês, que a vacina é 92% eficaz.De acordo com a Reuters, tanto a AstraZeneca como a Universidade de Oxford e a Johnson&Johnson devem revelar ainda este mês, ou no próximo, os resultados da última fase de testes das vacinas.Os testes à vacina, que são feitos através da administração do antídoto e de placebo a vários voluntários, pretendem analisar a quantidade de infeções naqueles que receberam a vacina. No entanto, por ser necessário esperar que os voluntários fiquem infetados de forma natural, os dados tendem a demorar.Entre a Pfizer e a Moderna, a amostra de doentes infetados foi superior a 90. No caso da Sputnik V, no entanto, foram apenas 20 os casos de Covid-19 identificados entre os participantes nos ensaios clínicos. Devido a esta diferença, o epidemiologista britânico Stephen Evans alertou que o reduzido número de casos reportado neste ensaio implica um menor grau de certeza sobre a eficácia da vacina.