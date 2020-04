Nasceu Giulia, a filha do "paciente zero" da Covid-19 em Itália Mattia, um homem de 38 anos, foi infetado durante um jantar com um amigo que regressava da China. Esteve um mês internado e viu o pai morrer, vítima do novo coronavírus. - Mundo , Sábado.

Covid-19 na Europa é mais letal que o vírus que atacou Wuhan As mutações do novo coronavírus podem estar a mudar a maneira como a doença da Covid-19 afeta o nosso corpo. Investigadores chineses concluem que algumas das estirpes do Sars-CoV-2 presentes nos EUA e na Europa, regiões onde se têm verificados mais mortes, são mais letais que o coronavírus original que afetou a região de Wuhan, onde teve origem a pandemia.

Em fevereiro, Fernando Simón, o coordenador de Emergências do Ministério da Saúde de Espanha, disse que no país "não há vírus nem se está a transmitir a doença nem temos atualmente nenhum caso" de Covid-19 . Porém, a ciência demonstrou que o novo coronavírus iludiu o responsável: desde fevereiro que entraram em Espanha várias pessoas infetadas com Covid-19, e, em meados do mês, o vírus já circulava. O primeiro caso na Península Ibérica foi detetado em Barcelona no fim do mês.A conclusão nasce de uma investigação de uma equipa de cientistas do Instituto de Saúde Carlos III . Ao analisar os 28 primeiros genomas do vírus relacionados com pacientes espanhóis, os cientistas perceberam que em Espanha não existe "paciente zero": confirmaram sim várias entradas de infetados em Espanha vindos de outros países.O novo coronavírus consegue fazer até 100 mil cópias de si mesmo em apenas 24 horas. Em cada cópia, surgem pequenos erros que podem ser estudados e reconstruir a história da pandemia, explica o jornal El País.Segundo a mesma fonte, até agora foram estudados quase 1.600 genomas completos do vírus compilados pela comunidade científica. Destes, 28 são espanhóis e pertencem às três grandes famílias do vírus identificadas no resto do mundo como S, G, e V. O antepassado destes 1.600 genomas foi detetado em Wuhan a 24 de novembro.Ao mesmo jornal, o geneticista Fernando González Candelas deu uma "boa notícia". "O SARS-CoV-2 tem um ritmo de mutação mil vezes mais lento que o da gripe ou do VIH", o que permite ir adaptando uma vacina ou outro tipo de medicamento à evolução do vírus.