A revista científica Nature Astronomy publicou esta semana um trabalho de observação que evidencia actos de canibalismo entre galáxias. De acordo com o estudo, Andrómeda, a "vizinha" da Via Láctea no conjunto Grupo Local, anexou uma terceira grande galáxia há cerca de dois mil milhões de anos e a próxima no "menu" poderá mesmo ser a nossa.

Na investigação da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos da América, foi encontrado um rasto de pistas que indicam que Andrómeda terá despedaçado a M32p, a tal terceira galáxia. Segundo contam, à volta da galáxia canibal está um grande anel de estrelas que ocupam um espaço maior que a própria Andrómeda e, junto a ela, uma estranha galáxia extremamente compacta.

Tentar explicar a origem deste misterioso objecto foi o ponto de partida da pesquisa. Foi então observada uma explosão de formação de novas estrelas que coincidia com o período de há dois mil milhões de anos em que foram encontradas as duas galáxias.

As fusões entre galáxias não são um fenómeno muito raro mas o tamanho de ambos os corpos torna o acontecimento especial. Por comparação, a M32p era, pelo menos, 20 vezes maior que qualquer galáxia que a Via Láctea já tenha engolido na sua história.

Como explica Eric Bell, investigador da Universidade de Michigan e co-autor do trabalho, foi particularmente surpreendente saber que a nossa galáxia "tinha um parente de grande dimensão do qual não se sabia nada". Outra informação particularmente interessante retirada do estudo é a de que, mesmo depois do ataque de canibalismo, observou-se que Andrómeda manteve a sua forma espiral.

E isto poderá ser apenas uma pequena amostra do futuro. Imagens de telescópios como o Hubble e modelos matemáticos apontam que, daqui a quatro mil milhões de anos, acontecerá uma fusão entre a Andrómeda e a Via Láctea, as duas maiores galáxias conhecidas do Grupo Local. Um choque que acabará por formar uma galáxia elíptica conjunta e enviará o Sistema Solar para um local ainda mais periférico do que aquele que já ocupa na Via Láctea.