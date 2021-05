O aneurisma roto causa 'a maior dor de cabeça que já se sentiu na vida'

O rebentamento de um aneurisma cerebral provoca "a pior dor de cabeça que alguma vez se sentiu na vida", descreve à SÁBADO Cátia Gradil, neurocirurgiã na CUF. O aneurisma cerebral surge numa zona mais frágil da artéria onde um vaso sanguíneo se preenche com sangue, ficando dilatado.



"As artérias cerebrais de maior calibre são as mais afetadas pelos aneurismas", afirma Gradil. Um aneurisma cerebral nem sempre rebenta: é possível passar-se a vida inteira com um, sem se saber.



Mas caso rebente, causa uma hemorragia cerebral que se manifesta através de uma cefaleia ou dor de cabeça. Há outros sintomas, como a visão turva, mas o sangramento é a manifestação mais frequente.