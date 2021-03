Novos casos estiveram a baixar durante sete semanas. Mas voltaram a aumentar

Depois de semanas em que a covid-19 parecia estar a abrandar a um ritmo inédito, na última semana o número de novos casos diários voltou a aumentar. Foram sete semanas de redução, mas nos últimos oito dias a subida tem sido constante. A Organização Mundial de Saúde avisa para a necessidade de não relaxar as medidas, apesar de ter confiança de que a pandemia ficará resolvida ainda este ano.



A subida, tal como a descida, foi global, tendo maior parte dos países voltado a registar mais casos do que nas semanas anteriores, sendo Portugal uma das excepções.



A verdade é que até à semana passada os cientistas estavam incrédulos com a trajetória dos novos casos. Desde o pico de novas infeções, a 11 de janeiro, com 738 mil casos, a 18 de fevereiro registaram-se 361.124, ou seja menos de metade em apenas quatro semanas.