A NASA prepara-se para anunciar "uma nova e emocionante descoberta sobre a Lua". E o evento já tem data marcada: segunda-feira, às 17h, em Portugal e pode ser acompanhado na plataforma streaming da agência espacial norte-americana.Apesar de não levantar o véu sobre a descoberta, a NASA indicou que esta virá do Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA). Este observatório é um Boeing 747 modificado que recolhe imagens do sistema solar, com enormal clareza, uma vez que voa acima de 99% do vapor de água da atmofera.A agência espacial garante ainda, em comunicado , que esta descoberta "contribiu para os esforços da NASA de aprender mais sobre a Lua e apoiar a exploração espacial". Recorde-se que a Nasa tem a decorrer o programa Artemis que visa levar a primeira mulher à Lua e o próximo homem já em 2024.Vão estar presentes na conferência o diretor de astrofísica da NASA, o chefe da missão do envio de humanos ao espaço, o líder da missão SOFIA e uma bolseira de pós-doutoramento no centro de voos espaciais da NASA.