Não há médicos suficientes. E os que existem acumulam horas e horas nas urgências. A denúncia é do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) que dá exemplos. No serviço de obstetrícia do Hospital de Santa Maria há especialistas que nos últimos 15 dias fizeram 132 horas de urgência. Jorge Roque Cunha refere outro caso: uma especialista que nos últimos 15 dias fez 144 horas de urgência. Dois médicos internos que cada um deles fez 144 horas em 15 dias. "Na prática é dia sim, dia não, a fazer serviço de urgência. Não se pode pedir mais a estes médicos."











Perante o agravamento desta situação neste mês de agosto, os médicos pediram escusa de responsabilidade em caso de eventuais falhas e complicações com grávidas e bebés. O que alegam é que as escalas não estão completas em vários dias e que não têm as condições mínimas de segurança.



Ontem foi divulgado o comunicado do SIM em que se refere que aconselharam "os seus associados do Hospital de Santa Maria a apresentarem minutas de desresponsabilização em todos os casos em que a urgência obstétrica esteja abaixo dos cinco elementos, cabendo ao Conselho de Administração a responsabilização pelos problemas ocorridos por esse motivo." Mas afinal como funciona a escusa de responsabilidade e quais são as consequências?

Quantos médicos entregaram escusa?

Dos 28 médicos, 15 já subscreveram as minutas de pedidos de escusa. Ou seja, mais de metade dos obstetras do Hospital de Santa Maria. Houve um caso no Hospital Amadora-Sintra.



O que diz a lei?

Falamos do Artigo 177.º - Exclusão da responsabilidade disciplinar. Neste artigo refere-se que os trabalhadores depois de alertarem para vários problemas que comprometem o bom funcionamento de um serviço, transmitem a responsabilidade para os superiores hierárquicos uma vez que não têm as condições mínimas para funcionamento.



Diz a lei:



1 - É excluída a responsabilidade disciplinar do trabalhador que atue no cumprimento de ordens ou instruções emanadas de legítimo superior hierárquico e em matéria de serviço, quando previamente delas tenha reclamado ou exigido a sua transmissão ou confirmação por escrito.

2 - Considerando ilegal a ordem ou instrução recebidas, o trabalhador faz expressamente menção desse facto ao reclamar ou ao pedir a sua transmissão ou confirmação por escrito.



3 - Quando a decisão da reclamação ou a transmissão ou confirmação da ordem ou instrução por escrito não tenham lugar dentro do tempo em que, sem prejuízo, o cumprimento destas possa ser demorado, o trabalhador comunica, também por escrito, ao seu imediato superior hierárquico, os termos exatos da ordem ou instrução recebidas e da reclamação ou do pedido formulados, bem como a não satisfação destes, executando seguidamente a ordem ou instrução.



4 - Quando a ordem ou instrução sejam dadas com menção de cumprimento imediato e sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 e 2, a comunicação referida na parte final do número anterior é efetuada após a execução da ordem ou instrução.



5 - Cessa o dever de obediência sempre que o cumprimento das ordens ou instruções implique a prática de qualquer crime.



Como podem apresentar as minutas que estão ao abrigo do artigo 177º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas?

Apresentam uma carta à Ordem dos Médicos e ao Conselho de Administração do Hospital.

Exemplo da minuta:



DECLARAÇÃO-PROTESTO

Excelentíssimo [1]





F ____ (identificação pessoal e profissional completas) – face à imposição que lhe foi feita de ____ (indicar todas as circunstâncias), pese embora o signatário se tenha oportuna e reiteradamente manifestado em oposição ao descrito quadro – vem apresentar o presente protesto.



O presente protesto tem em vista: (i) alertar para as condições de muito piorada prestação de cuidados médicos aos doentes assistidos neste Hospital; e (ii) produzir os efeitos a que alude o art. 271.º/2, da Constituição da República Portuguesa, considerando o signatário totalmente excluída toda a forma de responsabilidade, mormente civil e disciplinar, que possa provir do exercício das suas funções e por causa desse exercício, dentro do descrito quadro de imposição administrativa, na medida em que para si do mesmo decorrem deterioradas condições de trabalho e se assinala uma intolerável intensificação do risco profissional, em particular porquanto é fácil prognosticar a ocorrência, por ação ou por omissão, de situações de erro médico.



Por consequência, uma vez excluída a responsabilidade do médico, transfere-se esta para o órgão superior hierárquico do signatário – esse conselho de administração – na qualidade de autor das ordens



Quem pode pedir escusa de responsabilidade por falhas?

Os funcionários públicos, neste caso os médicos que sentem que não têm as condições mínimas para trabalhar. No caso do serviço de obstetrícia do Hospital de Santa Maria refere-se ao mês de agosto. Como revelava o comunicado do SIM: "O Hospital de Santa Maria que tem neste momento na sua escala cinco dias com apenas três médicos (dos quais apenas dois especialistas) e 14 dias com apenas quatro médicos." O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque Cunha, explica que "o Santa Maria tem de ter cinco especialistas na urgência, caso contrário não está garantida a segurança e por isso os médicos já entregaram a sua escusa, uma carta a alertar que se acontecer algum problema a responsabilidade é da administração."



Que tipo de falhas?

Como alerta Jorge Roque Cunha, as falhas de que se fala aqui são muito graves. "Não vamos esperar que não nasçam bebés ao mesmo tempo." E dá como exemplo se os médicos tiverem a fazer um cesariana - são necessários dois - e se chegar outra utente à urgência a perder sangue por uma hemorragia intrauterina, o que irá acontecer? "É escolher quem vive?"



Que tipo de consequências podem surgir desta situação?

"O Dr. Centeno em vez de dizer que está tudo bem, devia ter a sensibilidade para com os mais desfavorecidos, que merecem uma atenção", acusa o secretário-geral do SIM. Jorge Cunha Roque diz que deviam fechar a urgência nos dias em que não há médicos suficientes. "Não há médicos, não há urgência." E acrescenta que "este mecanismo deve ser levado a sério pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho de Administração, porque caso haja um problema eles serão responsabilizados pessoalmente. Não podem lavar as mãos da situação."

Que reações causa a escusa?

"Há muito nervosismo por parte da administração. Em vez de procurarem soluções, induzem pressões. Mas têm de encontrar soluções."