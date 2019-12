As autoridades britânicas estão a ligar a possível ligação entre um medicamento utilizado para tratar o acne e o suicídio de dez jovens. Doze jovens britânicos morreram, dez dos quais por suicídio, após a administração do medicamento Roaccutane - nome comercial da isotretinoína.Desde 1998 que existem relatórios a alertar para a possibilidade da isotretinoína desenvolver efeitos secundários a nível psiquiátrico e um risco aumentado para um estado depressivo. Em 2018 foram registados cinco casos de suicídio por pessoas que utilizavam este medicamento. Mas o jornal The Guardian refere que os estudos científicos não identificaram uma ligação direta entre o medicamento e o aumento do risco de distúrbios psiquiátricos e suicídio, embora tenham sido observados efeitos secundários dessa natureza.A isotretinoína também é vendida em Portugal com a aprovação do Infarmed, mas não há indícios conhecidos de qualquer suicídio relacionado com este medicamento. O medicamento está sujeito a receita médica. Na bula do medicamento aprovado em maio de 2015 pelo Infarmed pode ler-se: "Diga ao seu médico se tem historial de problemas mentais, incluindo depressão, comportamento suicida ou psicose (perda de contacto com a realidade, como ouvir vozes ou ver coisas que não existiam) ou se algum elemento da sua família sofre (ou sofreu) de algum problema mental".Ao Observador , o Infarmed disse que não há registo de pessoas que tenham cometido suicídio após utilizarem isotretinoína há pelo menos 15 anos. A entidade explicou ainda àquele jornal que, por ser usado sobretudo por pessoas com acne, o fármaco tende a dirigir-se a pacientes "com baixa auto-estima e que já podem ter algumas questões psicológicas para serem tratadas", o que pode justificar o número de doenças psiquiátricas.A isotretinoína é utilizada por cerca de 30.000 pessoas do Reino Unido todos os anos.