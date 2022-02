Máscaras mantêm-se nas aulas. São prejudiciais para o desenvolvimento infantil?

A utilização das máscaras em espaços interiores é uma das medidas contra a pandemia de covid-19 que vai continuar em vigor, segundo o comunicado do Conselho de Ministros de 17 de fevereiro. As crianças devem, assim, continuar a usá-las na sala de aula. Que impacto tem essa regra na sua aprendizagem e na leitura de emoções?



Laura Sanches, psicóloga clínica e especialista em parentalidade e aconselhamento parental, acredita que as máscaras em contexto de aulas são prejudiciais para os alunos. Afirma que o impacto do uso prolongado de máscara é muito maior numa criança do que num adulto, seja na aprendizagem ou no relacionamento com os outros. A psicóloga salienta à SÁBADO que já existem vários relatos de educadores que constataram atrasos na linguagem, o que se relaciona com a impossibilidade de verem a expressão facial dos adultos. "Esse espelho está limitado e por isso estão a perder essa aprendizagem muito importante."



Desde o início da pandemia, o impacto das máscaras nas crianças tem sido explorado pelos investigadores. Um estudo do Departamento de Psicologia da Universidade de Wisconsin concluiu que as máscaras não têm um impacto negativo maior do que os óculos de sol nos raciocínios emocionais das crianças. Além disto, os cientistas explicam que, embora as crianças possam necessitar de mais informações faciais visuais para deduzir emoções com máscaras, elas podem perceber se uma pessoa com máscara está triste ou com raiva apenas através dos olhos. As expressões faciais associadas ao medo são as que parecem gerar mais confusão nas crianças, que muitas vezes, as identificavam como "surpresa".