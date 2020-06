Máscara deve ser usada durante as relações sexuais, sugere estudo

Os casais devem utilizar máscara na altura de ter relações sexuais para evitar o risco de transmissão da Covid-19. As conclusões são de um estudo da Universidade de Harvard, publicado no início de maio no Annals of Internal Medicine , sobre as formas mais seguras de ter relações durante a pandemia.

No estudo, os investigadores elaboraram uma lista dos comportamentos menos arriscados na altura de ter sexo. Com a abstinência em primeiro lugar e a masturbação em segundo, surgem em terceiro lugar os comportamentos sexuais em plataformas digitais - como o sexting ou as videochamadas.



Em quarto lugar surgem as relações sexuais entre duas pessoas que vivam na mesma casa - mas que, caso apenas uma delas esteja confiada, existe um risco considerável de contágio.

De acordo com os resultados do estudo, o comportamento mais arriscado é o sexo entre pessoas que vivam em casa diferentes, situação na qual o risco de contágio é elevado. "Os pacientes devem ser informados do risco de infeção para os parceiros e devem adotar algumas medidas, como a minimização do número de parceiros sexuais e evitar atividade sexual com pessoas com sintomas consistentes" do novo coronavírus, aconselham os investigadores.

É aconselhável evitar beijos e contacto sexual oral de qualquer tipo e os investigadores recomendam a utilização de máscara durante o sexo. Após o encontro sexual, todas as superfícies devem ser desinfetadas.

O estudo sublinha, no entanto, que até à data não existem provas científicas de que a Covid-19 seja transmissível por fluidos sexuais.

