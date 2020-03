ePaper ou encontre-o nas bancas a 04 de março de 2020.

Margarida ainda não recebeu indicações da farmacêutica para a qual trabalha como delegada de informação médica sobre como atuar perante o risco de contágio do novo coronavírus , mas já tomou medidas. "Quando combino uma reunião com um médico das urgências, peço para que seja cá fora, num café, por exemplo para evitar um possível contágio", conta à. Os colegas consideram que está a exagerar. "Dizem que estou a entrar em pânico, mas para mim faz todo o sentido: se o vírus se pode transmitir sem sintomas, não sabemos quem pode estar infetado. É uma questão de prevenção."Os médicos com quem contacta diariamente concordam. Um deles referiu-lhe que assim que houver casos confirmados em Lisboa, vai enviar o filho pequeno, que tem problemas respiratórios, para a casa dos avós no interior do País. Assim, diminui o risco de o contaminar.A epidemia é inevitável. E nos próximos meses pode infetar cerca de um milhão de pessoas no País, segundo o pior cenário previsto pela Direção-Geral da Saúde. Perante um vírus tão infeccioso, o que fazer?