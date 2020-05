Macacos infetados com covid-19 ficam imunes. É sinal positivo para vacinas

Dois estudos publicados esta quarta-feira apontam fortes indícios de que organismos infetados uma vez com o SARS-CoV-2 ganham imunidade a uma possível segunda infeção. Os estudos foram realizados em macacos e os seus autores encontram nas suas conclusões um certo motivo para ter esperança no sucesso que as vacinas que estão a ser atualmente desenvolvidas possam ter no combate à pandemia.Num desses novos estudos, os investigadores infetaram com covid-19 nove macacos. Depois de ficarem curados da doença, os macacos foram de novo colocados em contacto com o SARS, mas não ficaram doentes.O estudo sugere que "os animais tenham desenvolvido uma imunidade natural que os protege numa nova exposição ao vírus", explica Dan Barouch, do Center for Virology and Vaccine Research do Harvard's Beth Israel Deaconness Medical Center, em Boston, nos EUA.No outro estudo, Barouch testou 25 macacos com seis protótipos de vacina para perceber se os anticorpos desempenhavam o mesmo papel que desempenhou a infeção pelo vírus. Depois, esses 25 macacos e outros 10 usados para controlo foram expostos ao SARS-CoV-2. Todos os animais de teste foram infetados pelo vírus, mas nos animais vacinados foi encontrado "um grau substancial de proteção" e desses, oito estavam totalmente inoculados.Os estudos, apesar de terem sido revistos e aprovados pela comunidade científica, não comprovam que os humanos ganhem imunidade a este vírus, ou quanto tempo esta pode durar, mas apontam para sinais positivos. Em todos os casos em que casos recuperados foram alegadamente dados como reinfetados, notou-se apenas que tinham uma elevada carga de SARS-CoV-2, mas que a mesma estava "adormecida".Atualmente mais de 60 laboratórios estão a desenvolver vacinas contra a covid-19 que já infetou mais de cinco milhões de pessoas no mundo inteira e matou 326 mil.Num cenário normal, a construção de uma vacina passa pela observação dos seus efeitos, durante meses ou mesmo anos, em milhares ou dezenas de milhares de pessoas: metade desta população recebe a injeção da vacina em estudo e a outra metade um placebo, utilizado como controlo da pesquisa.O problema é que, dada a evolução da propagação da Covid-19, torna-se difícil esperar tanto tempo e cientistas têm de acelerar o processo. Uma vacina pode ser a única maneira de garantir a imunidade de uma população, sem esperar pela morte de milhões com a imunidade de grupo, cujos contornos são ainda incertos.A 20 de abril, a Organização Mundial de Saúde (OMS) dava conta de 76 potenciais candidatas à vacina contra a Covid-19, cinco delas já em ensaios pré-clínicos em humanos - através de quatro abordagens diferentes.