A primeira vacina contra a Covid-19 a chegar à fase de ensaio clínico é segura, bem tolerada pelos pacientes e é capaz de gerar uma resposta imune contra o novo coronavírus. Os resultados foram publicados esta sexta-feira na revista médica The Lancet.





Levado a cabo pelo Instituto de Biotecnologia de Pequim, o ensaio clínico envolveu 108 voluntários adultos. Depois de 28 dias, os resultados são promissores. A investigação indica que a quantidade de anticorpos contra o novo coronavírus produzida pelos participantes aumentou significativamente ao 14.º dia e atingiu um pico ao 28.º dia. Já a resposta das células T atingiu o pico ao 14.º dia.

"Estes resultados pressupõem um marco importante. O ensaio demonstra que uma dose única da nova vacina para a Covid-19 que utiliza um vetor adenovírus 5 (Ad5-nCoV) produz anticorpos específicos para o vírus e células T em 14 dias, o que a converte numa potencial candidata para uma investigação mais profunda", explicou o investigador Wei Chen, um dos responsáveis pelo estudo.

No entanto, é necessária cautela a analisar os resultados. Esta é apenas a primeira fase do estudo, sendo necessário comprovar que a vacina, e a resposta imunológica que produz, protege eficazmente contra a infeção do novo coronavírus. Os resultados só poderão ser avaliados em seis meses.



"Os desafios no desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 não têm precedentes a capacidade de desencadear estas respostas imunes não indica necessariamente que a vacina proteja as pessoas da Covid-19. Estes resultados dão uma visão promissora para desenvolver vacina, mas ainda estamos muito longe de que esta vacina esteja disponível para todos", ressalvou Chen.

Entre 16 e 27 de março de 2020, 108 participantes foram distribuídos em três grupos de acordo com dosagem da vacina administrada (baixa, média e alta). Foram relatadas várias reações adversas, destacando-se a dor no local de injeção, febre, fadiga e cefaleia. Não foram detetadas reações adversas graves.





De que são feitas as (possíveis) vacinas contra a Covid-19? A procura por uma vacina contra a Covid-19 intensifica-se. Estão já em curso mais de uma centena de projetos - destes, uma dezena já em fase de ensaios clínicos. Investigadores estão a utilizar diferentes abordagens, algumas nunca antes utilizadas na construção de uma vacina até hoje. Agora resta saber qual delas funcionará.