Astronautas da NASA realizam a primeira caminhada espacial só com mulheres

A primeira caminhada espacial só de mulheres está de volta depois de ter sido adiada no início deste ano pela NASA. As astronautas da Estação Espacial Internacional (EEI) Christina Koch e Jessica Meir participam esta sexta-feira no histórico evento. Embora tenha havido mais de 200 caminhadas espaciais da EEI, apenas 15 mulheres participaram, indica o site Space.com.

Esta é a segunda tentativa da NASA de realizar uma caminhada só com mulheres, tentada pela primeira vez em março com Koch e a astronauta Anne McClain. Kristen Pacciol, da Agência Espacial Canadiana, está encarregue de fornecer apoio terrestre no Centro Espacial Johnson, nos Estados Unidos, enquanto as astronautas se aventuram na EEI.

Na primeira tentativa, a NASA cancelou a caminhada porque não tinha fatos espaciais suficientes que servissem a todas as astronautas. "Koch estava destinada a conduzir esta caminhada com a astronauta McClain, no que teria sido a primeira caminhada só de mulheres", afirmou a NASA na altura.

"Entretanto, após consultar com McClain e Nick Hague no seguimento da primeira caminhada, os gerentes da missão decidiram ajustar as tarefas, devido à disponibilidade dos fatos na estação", explicam. E acrescentam: "McClain percebeu na sua primeira caminhada espacial que um fato com o tronco superior duro de tamanho médio – essencialmente a camisa do fato espacial – lhe servia melhor". Mas a NASA confirmou que havia apenas um fato com o torso de tamanho médio e que ia ser usado por Koch.



O anúncio causou controvérsia nas redes sociais. "Nós colocamos um homem na lua, mas não conseguimos um fato espacial que sirva para uma mulher até sexta-feira", escreveu no Twitter a fundadora do jornal norte-americano Huffington Post, Arianna Huffington.





Koch fez a caminhada espacial de março com o astronauta Nick Hague. De acordo com o canal norte-americano CNN, Koch chegou à Estação Espacial Internacional em março deste ano e vai estar lá até fevereiro de 2020. Quando voltar à Terra, passa a ser a mulher com o voo espacial mais longo de todos os tempos.