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Joana Bordalo e Sá sobre centro de saúde com gestão privada: “Governo optou por desinvestir no SNS”

Marta Rodrigues 07:00
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A presidente da Federação Nacional dos Médicos considera que a parceria público-privada acarreta o risco de “exclusão e desigualdades”.

A primeira Unidade de Saúde Familiar (USF) com gestão privada (modelo C) abriu esta segunda-feira, em Torres Vedras. O objetivo da parceria público-privada é, segundo o Governo, colmatar a falta de médicos de família, que afeta cerca de 1,6 milhões de utentes. A medida, porém, não é consensual. A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) repreende a escolha do privado em detrimento do investimento no Sistema Nacional de Saúde (SNS). À SÁBADO, a presidente, Joana Bordalo e Sá, lamenta que sejam “desviados recursos para essa gestão” que “de familiar só tem mesmo o nome”.  

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