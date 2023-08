Na terça-feira, 1 de agosto, arranca a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e, nos últimos dias, as temperaturas na região de Lisboa têm sido amenas. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam que até meio da semana, assim se mantenham, entre os 26 e os 29ºC acompanhadas de vento. Contudo, a partir de sexta-feira, as previsões são de um aumento para entre os 30 e os 35ºC em Lisboa.