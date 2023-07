Sempre que chega o verão e a época de praia, só se ouve falar em "comidas leves". Mas afinal qual é a alimentação mais correta para esta altura do ano? Será este o período ideal para fazer restrições alimentares? A nutricionista Ana Rita Santos diz que não: "As férias não é altura para dietas, mas também não é para se estragar tudo o que se conseguiu no resto do ano. As pessoas devem desfrutar do que lhes dá prazer comer, desde que ajustem noutras situações. O fundamental é haver equilíbrio".