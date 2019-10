Investigadores criam prótese que devolve sensação e autonomia a amputados

Uma equipa de investigadores criou uma prótese para pessoas cujas pernas foram amputadas que permite recriar sensação no joelho e pé, evitando quedas e permitindo movimentos complexos.O projeto, divulgado esta quarta-feira na revista Science Translational Medicine, usa próteses que estimulam nervos no que resta da perna, e permitiu a três pacientes amputados acima do joelho desempenhar melhor tarefas como subir escadas e contornar obstáculos.As próteses foram criadas por um consórcio europeu baseado no Instituto Federal de Tecnologia de Zurique , em colaboração com instituições sérvias."Mostrámos que não é preciso tanto esforço mental para controlar a perna biónica porque o amputado sente que a prótese faz parte do seu próprio corpo", afirmou o investigador Stanisha Raspopovic.Como tinham sensação transmitida por elétrodos aplicados no coto, isso libertou os participantes nos testes de terem que olhar para onde estavam a colocar a prótese, permitindo-lhes até recuperar de situações em que estavam a cair."Imagens cerebrais e testes psicofísicos confirmaram que o cérebro é menos solicitado com a perna biónica, libertando mais capacidade mental para completar as várias tarefas com sucesso", afirmam os investigadores.A tecnologia usada imita os estímulos elétricos que o sistema nervoso teria recebido se a perna estivesse intacta.O protótipo tem sete sensores na sola do pé artificial e um codificador no joelho que deteta o ângulo de flexão do pé da prótese, baseando-se nos sinais emitidos pelos sensores.Os estímulos passam por um algoritmo que transmite os sinais através de elétrodos em contacto com os nervos, especificamente, o nervo tibial, até chegar ao cérebro.O protótipo ainda não chegou ao mercado, mas a equipa considera que poderá estar disponível em breve, apostando num período experimental maior e com mais voluntários.