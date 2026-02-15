Investigação alerta para impacto de vídeos curtos no desenvolvimento cognitivo de crianças

Pode causar falta de concentração, ansiedade social e dúvidas sobre si próprio.

Duas investigadoras da Universidade de Macau concluíram que vídeos de formato curto usados nas redes sociais e vistos em "scrolling" nos telemóveis impactam negativamente o desenvolvimento cognitivo das crianças, podendo causar ansiedade social e insegurança.



Consumo excessivo de vídeos curtos por crianças pode ser nefasto Lusa

"O consumo compulsivo de vídeos curtos tem um impacto negativo no desenvolvimento cognitivo, podendo causar falta de concentração, ansiedade social e dúvidas sobre si próprio", explicou em declarações à Lusa Wang Wei, académica da área da Psicologia Educacional da Universidade de Macau (UM), autora do estudo "Dependência de vídeos curtos, envolvimento escolar e inclusão social entre estudantes rurais chineses".

"Esta conceção do vídeo curto pode ser particularmente perigosa para as crianças", alertou a investigadora. "A nossa investigação indica uma correlação direta: quanto mais os estudantes consomem vídeos curtos, menos se envolvem com a escola", prossegiu Wang.

Wang argumenta que, embora as necessidades psicológicas fundamentais das crianças devam ser satisfeitas 'offline', a arquitetura das plataformas de vídeos curtos, com algoritmos personalizados e funcionalidades de interação social, satisfaz direta e subtilmente essas mesmas necessidades.

Esta satisfação paralela, sugere a investigação de Wang, "leva potencialmente a um uso excessivo e ao vício".

"A natureza estimulante e de ritmo acelerado dos vídeos curtos torna-os altamente divertidos para os alunos," acrescentou ainda a investigadora.

Anise Wu Man Sze, professora de Psicologia na Faculdade de Ciências Sociais da UM e autora do estudo "A relação das componentes afetivas e cognitivas no uso problemático de vídeos curtos", acrescenta às conclusões de Wang as questões relacionadas com a sobre-estimulação das crianças, que prejudicam ainda mais o desenvolvimento cognitivo saudável.

Os vídeos curtos capturam a atenção de todos precisamente porque "estão logo ali à mão e são gratuitos", sublinha Wu, em declarações à Lusa. As pessoas podem aceder a quantidades vastas de vídeos curtos "a qualquer hora, em qualquer lugar".

Ora, esses comportamentos de dependência têm frequentemente origem num "propósito funcional", explicou.

"Temos de aumentar a consciencialização, sobretudo se o uso começar a afetar a vida quotidiana, levando ao sacrifício do tempo em família, à negligência do sono, ou as pessoas a navegarem em momentos inadequados, como durante as aulas ou a conduzir, pondo em risco a própria pessoa ou outras", afirmou à Lusa.

Para além do design das plataformas, utilização de algoritmos e natureza dos próprios vídeos rápidos, Wu identificou outros fatores que desencadeiam a relação de dependência.

Segundo a investigora, o 'stress' diário, mas também o ambiente e mesmo predisposição genética contribuem para comportamentos de dependência, detalhou no estudo.

"Na verdade, uma das razões primárias para a dependência, que resulta nestes comportamentos compulsivos, é a do escape a realidades desagradáveis, pressões ou situações que as pessoas desejam evitar confrontar", explicou Anise Wu, apelando à consciencialização dos efeitos da visualização de vídeos curtos.

Quanto a intervenções junto das crianças, segundo Wang Wei, "é muito importante" satisfazer as suas necessidades emocionais, cultivando ao mesmo tempo a literacia digital e competências de autorregulação, "em vez de nos limitarmos a tirar-lhes o telemóvel".

Até dezembro de 2024, o número de pessoas com acesso a este tipo de vídeos na China atingiu perto de 1,1 mil milhões de indivíduos, sendo que 98,4% eram utilizadores ativos deste formato, de acordo com o Relatório Anual sobre o Desenvolvimento dos Serviços Audiovisuais na Internet, publicado pelas autoridades chinesas.

"A dimensão da indústria superou os 1,22 biliões de yuan [149 mil milhões de euros], impulsionada pelo consumo de vídeos curtos e 'live streaming' [transmissão em tempo real]. As microsséries testemunharam um crescimento explosivo de utilizadores, enquanto a IA [Inteligência Artificial] generativa remodelou o ecossistema de conteúdos", revelou o relatório.