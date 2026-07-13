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Ciência & Saúde

Intoxicações nas Caldas da Rainha associadas à transmissão de norovírus

Lusa 13:18
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Foram registados 122 casos na última semana.

As intoxicações registadas na última semana nas Caldas da Rainha, com 122 casos registados até agora, estão associadas à transmissão de um norovírus, revelou a Unidade Local de Saúde (ULS) do Oeste, depois de obter resultados às análises efetuadas.

Surto gerou 122 casos de intoxicação nas Caldas da Rainha
Surto gerou 122 casos de intoxicação nas Caldas da Rainha Direitos Reservados

"As coproculturas enviadas para o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) revelaram todas resultado positivo para norovírus do grupo 2, ficando assim identificado o agente responsável pelo surto", informou a ULS do Oeste à agência Lusa.

Esta entidade explicou que se "trata de um vírus muito contagioso, que se transmite com facilidade de pessoa para pessoa, através do contacto com superfícies ou objetos contaminados, e ainda pelo consumo de água ou alimentos contaminados".

É uma das causas mais frequentes da gastroenterite aguda a nível mundial, criando um quadro clínico de curta duração, com vómitos e diarreia entre os principais sintomas.

Até ao momento, registaram-se 122 pessoas com sintomas de intoxicações nas Caldas da Rainha.

A maioria dos casos está associada ao evento desportivo internacional "Footmania", realizado entre 04 e 08 de julho, reunindo 1.200 participantes internacionais e acompanhantes, mas há também casos entre a comunidade local.

Das amostras de superfícies recolhidas em zonas de maior contacto, duas revelaram-se positivas para norovírus: o manípulo da porta do refeitório e o manípulo do autoclismo da casa de banho dos homens do local da Expoeste, onde decorreu o evento.

"Estes resultados confirmam a existência de contaminação ambiental e reforçam o contributo da transmissão por contacto com superfícies na propagação do surto", esclareceu a ULS Oeste, adiantando que foram feitas limpezas e desinfeções nos espaços envolvidos.

A ULS do Oeste referiu que o número de pessoas com gastroenterite pode vir a ser atualizado, uma vez que ainda decorre o contacto a parte dos participantes.

"A evolução clínica tem sido globalmente favorável, de curta duração e com resolução espontânea, sem casos graves e sem necessidade de internamento", esclareceu.

Os sintomas mais frequentes têm sido vómitos e diarreia, surgindo também náuseas, febre, dores abdominais e dores de cabeça.

As autoridades recomendaram às pessoas com sintomas ou que participaram no evento que lave as mãos com frequência, reforce a hidratação com a ingestão de líquidos, limpe e desinfete as superfícies de maior contacto, lave em separado e a altas temperaturas a roupa que tenha estado em contacto com o vómito ou fezes e permaneça em casa e não prepare alimentos para outras pessoas enquanto houver sintomas.

As autoridades de saúde continuam a investigar o caso, aguardando-se ainda os resultados das amostras alimentares.

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