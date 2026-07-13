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Ciência & Saúde

Aplicações para contar calorias? São "úteis" mas podem alimentar "obsessões"

Luana Augusto
Luana Augusto 07:00
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Contar calorias ou registar proteínas consumidas, mais do que um estilo de vida é cada vez mais uma moda. Para isso, há quem utilize aplicações de nutrição ou até ferramentas de inteligência artificial. Mas até que ponto são aliados seguros? A nutricionista Rita Santos explica onde podem ajudar e onde começam a criar problemas.

A moda de contar calorias e registar proteínas consumidas há muito que já se instalou na vida das pessoas e nas partilhas das redes sociais, e para isso há quem recorra a aplicações de nutrição ou até mesmo a ferramentas de inteligência artificial para lhes facultar a vida. Mas serão boas opções?

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