Um icebergue gigante, oficialmente chamado D-28, separou-se da plataforma de gelo de Amery, no leste da Antártida, no dia 26 de setembro. De acordo com a Divisão Antártica Australiana, o icebergue tem 1.636 quilómetros quadrados de tamanho – aproximadamente o tamanho da península de Setúbal ou de Londres, no Reino Unido.

A plataforma de gelo de Amery tem uma área estimada de 600 mil quilómetros quadrados e a água penetra mais de 550 quilómetros por baixo dela. Este é o primeiro evento da rotura da plataforma de gelo desde 1963 e 1964. Estas plataformas de gelo flutuantes formam-se onde a camada de gelo encontra o oceano.

De acordo com os cientistas, este fenómeno não está ligado às alterações climáticas, pois o gelo já estava pouco unido. O local já estava a ser observado há quase 20 anos pelo programa Antártico Australiano, o Instituto de Estudos Marinhos e Antárticos e a Instituição Scripps de Oceanografia.

"Nós sabíamos que isto iria acontecer eventualmente, mas apenas para nos manter a todos atentos", não está exatamente onde esperávamos que estivesse", afirma Helen Amanda Fricker, professora da Scripps, ao jornal britânico The Guardian. A fenda foi notada pela primeira vez no início dos anos 2000 e os cientistas previam que se quebrasse entre 2010 e 2015.

Ben Galton-Fenzi, um glaciólogo do programa Antártico Australiano, disse ao jornal que "a quebra não vai afetar diretamente o nível do mar, porque a plataforma de gelo já estava a flutuar, como um cubo de gelo num copo de água". Fenzi acrescenta: "Vai ser interessante ver como a perda desse gelo vai influenciar a ação do oceano sob a restante plataforma de gelo e a velocidade com que o gelo flui para fora do continente."