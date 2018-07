Icebergue de seis quilómetros soltou-se de glaciar na Gronelândia

Um icebergue com seis quilómetros de largura soltou-se de um glaciar no leste da Gronelândia, o maior em mais de uma década naquele lugar.

Os cientistas que controlam o estado do glaciar capturaram a quebra da gigantesca massa de gelo em vídeo no dia 22 de Junho, depois de semanas acampados no glaciar Helheim.

O professor David Holland, da Universidade de Nova Iorque, afirmou que o vídeo mostra "três por cento da perda anual de gelo da Gronelândia a acontecer em 30 minutos", condensados num vídeo mais curto com as imagens aceleradas.





"Parecia que havia foguetes a rebentar, afirmou, descrevendo o que viu como "um acontecimento muito complexo, caótico e barulhento"