NASA preparada para lançamento da SpaceX de Elon Musk. Veja em direto

Dois astronautas da NASA já estão a equipar-se para o lançamento histórico de um foguetão concebido e construído pela empresa SpaceX, de Elon Musk, apesar de as previsões meteorológicas indicarem mais tempestades.Com o voo já atrasado três dias, por causa do mau tempo, as previsões apontam para que existam condições aceitáveis, de 50%-50%, para o lançamento da cápsula Dragon, às 15:22 locais de hoje (20:22 de Lisboa), bem como do foguetão Falcon 9, o que, a concretizar-se, será o primeiro lançamento de astronautas para o espaço por uma empresa privada.Veja aqui em direto o lançamento: