Um quarto protótipo do foguetão Starship da SpaceX, a empresa de Elon Musk, explodiu após um teste no Texas, EUA. Pouco depois de o motor ter sido ligado, surgiu uma bola de fogo. O teste não envolveu tripulação e, segundo a Reuters, não há relatos de ferimentos.A explosão acontece um dia antes do lançamento planeado do Falcon 9, foguetão da SpaceX que levará dois astronautas rumo à Estação Espacial Internacional. Na cápsula Crew Dragon, encontram-se os astronautas Doug Hurley e Bob Behnken. O lançamento do Falcon 9 foi adiado devido às condições climatéricas pouco favoráveis no dia 27 de maio.O projeto do Starship não está relacionado com o Falcon9. O Starship está a ser desenvolvido com vista ao uso para levar pessoas em viagens até à Lua e até a Marte. O objetivo de Musk é tornar as viagens ao espaço possíveis para mais pessoas. O Starship, um foguetão com 120 metros de altura desenhado para transportar humanos e 100 toneladas de mercadorias até à Lua e Marte. Pode ser usado em várias viagens.O lançamento do Falcon 9 rumo à Estação Espacial Internacional está marcado para as 20h22, hora de Portugal continental. A viagem rumo à EEI dura 19 horas.