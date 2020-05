Hoje é o Dia Mundial sem Xixi na Cama

"Se estas medidas não forem suficientes, se os sintomas persistirem com o crescimento da criança ou ainda se houver outros sintomas associados como dor ao urinar, perdas de urina durante o dia, muita sede, a criança deve ser observada pelo

Em 2020, o Dia Mundial sem Xixi na Cama celebra-se hoje, dia 26 de maio. A data, assinalada na última terça-feira de maio, alerta para o problema da enurese, que atinge as crianças que urinam na cama regularmente e de forma involuntária depois dos cinco anos de idade.Segundo a Associação Portuguesa do Sono (APS), o problema pode dever-se a "um atraso na maturação dos mecanismos que regulam a sensibilidade do cérebro à informação de que a bexiga está cheia ou da hormona que regula a produção de urina ao longo do dia, ou também uma bexiga ainda pequena para conter toda a urina produzida durante a noite". Também existe uma componente genética: se os familiares urinaram na cama até tarde, é natural que a criança também o faça.A criança não tem controlo sobre a bexiga, e não deve ser culpabilizada por molhar a cama. Há várias estratégias que pode adotar para ajudá-la a superar o problema, como reduzir a ingestão de líquidos ao fim da tarde ou recompensar a criança por cada manhã em que a cama estiver seca. A criança não deve ser castigada ou repreendida.médico assistente", alerta a APS.