Depois de dezenas de crianças terem sido infetadas com o novo vírus em Kerala, esta gripe está a propagar-se para outros estados. Especialistas ainda estão a tentar identificar a complexidade do vírus.

Gripe do Tomate: A nova infeção que afeta crianças em três estados da Índia

Há uma nova infeção viral que está a provocar um surto na Índia. Foi identificada como a gripe do tomate e detetada pela primeira vez em crianças no estado de Kerala, no sul da Índia, em maio. O vírus já se espalhou por mais dois estados.