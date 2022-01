Germano de Sousa está a racionar testes PCR

Às 4 da manhã já há filas para senhas no laboratório central, que começou a distribuir um máximo de mil a cada 24 horas. “Até aos 12 mil testes por dia no País ainda nos aguentávamos, mas já estamos nos 14 mil”.

Apesar dos quase 40 mil casos de Covid diários registados em Portugal nas últimas 48 horas, quarta-feira, dia 5, às 17h, já não se via praticamente ninguém junto ao laboratório central da Germano de Sousa, em Carnide, Lisboa. E não era por falta de candidatos a testes PCR: todos os que chegavam e pediam uma senha (para serem testados por ordem de chegada) recebiam a mesma informação - já não estavam a ser distribuídas, tinham que voltar no dia seguinte. "Só estamos a distribuir cerca de mil senhas por dia e acabam à hora do almoço. Aconselho a vir cedo", explicava um dos funcionários a um casal com uma criança pequena.