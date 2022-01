Casos de demência podem triplicar até 2050

Estudo estima que o número de doentes com demência em Portugal seja atualmente de 200 mil e que quase duplique para os 351 mil dentro de trinta anos. No mundo inteiro, número chegará aos 150 milhões.

O número de adultos a viver atualmente com demência pode triplicar para mais de 150 milhões até 2050. Esta é a conclusão do primeiro estudo do género, que concluí que em 2019 existiam 57 milhões de pessoas a viver com demência em todo o mundo.