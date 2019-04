Foi descoberta uma nova espécie humana: o Homo luzonensis

Foi descoberta uma nova espécie de ser humano dentro da gruta de Callao, na ilha de Luzon, nas Filipinas. Os vestígios fósseis revelam que não se assemelha a nenhuma das espécies conhecidas até agora. A descoberta foi anunciada na revista Nature.

Segundo a revista New Scientist, há cerca de 16 anos começaram a ser investigados os fósseis dentro da gruta.

Em 2007, uma equipa liderada por Florent Détroit, do Museu Nacional de História Natural de França e por Armand Salvador Mijares, da Universidade das Filipinas, descobriu um osso do pé de um ser humano, com cerca de 67 mil anos.





Osso do dedo do pé

Primeiro tentaram ligá-lo à nossa espécie. No entanto, em 2016 soube-se que os dois investigadores teriam encontrado mais fósseis e que não conseguiam relacioná-los com o Homo sapiens.

A equipa encontrou mais 12 fósseis, pertencentes a três indivíduos: sete dentes, dois ossos dos dedos, dois ossos do dedo grande do pé e parte de um osso da coxa. Os dentes tinham mais de 50 mil anos.

A datação quer dizer que esta espécie tem aproximadamente a mesma idade que um fóssil encontrado na ilha das Flores, Indonésia, que foi chamado de Homo floresiensis. Mas o indivíduo de Callao tem características diversas: e já o batizaram como Homo luzonensis – uma homenagem ao local onde foi encontrado.

A falta de ossos descobertos torna difícil precisar a estatura dos indivíduos desta espécie, mas os dentes são "extraordinariamente pequenos", afirma o investigador William Jungers, citado pela New Scientist. O The New York Times indica que poderiam ter menos de um metro de altura.