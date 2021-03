Cientistas criam fetos num 'útero artificial' a partir de embriões de ratinhos

Em Israel, um grupo de cientistas conseguiu "criar" fetos de ratinhos a partir de embriões em úteros artificiais, em laboratório. Esta descoberta pode ser fundamental na compreensão do desenvolvimento humano e até na compreensão do funcionamento dos órgãos. De acordo com os responsáveis pelo projeto levado a cabo no Instituto da Ciência Weizmann, em Israel, este avanço pode levar a que seja possível a gestação humana fora do útero, numa fase bastante posterior.

Os cientistas israelitas conseguiram transformar 250 células de embriões em fetos de ratinhos de laboratórios com órgãos totalmente desenvolvidos, através de úteros artificiais. Em declarações ao The Times of Israel, o professor Jacob Hanna, do Instituto Weizmann explicou: "Conseguimos criar centenas de ratinhos desta forma, num método que levámos muitos anos a desenvolver".

Hanna disse ainda que este avanço pode ser extremamente "relevante para outros mamíferos, incluindo humanos", mas reconhecendo ainda que pode haver questões éticas relacionadas com a capacidade de "crescer fetos fora do corpo". No entanto, este trabalho pode ser essencial no avanço da compreensão da formação de órgãos entre os mamíferos, o que pode representar um passo gigante na medicina. Ao ver órgãos formarem-se fora do corpo humano, é possível acompanhar de perto o processo de crescimento e desenvolvimento dos mesmos.