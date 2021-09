Farmacêuticas querem vacinar crianças com menos de 12 anos ainda em 2021

No próximo inverno, a Pfizer e a Moderna podem ter as vacinas disponíveis. Mas tudo depende das autorizações das agências do medicamento.

As aulas nas escolas arrancam a 14 de setembro e as creches estão abertas desde o início deste mês. Até agora, as crianças mais jovens que podem ser vacinadas, com a luz verde da Agência Europeia do Medicamento (EMA) têm doze anos ou mais. As únicas vacinas que lhes podem ser administradas são as da Pfizer (Comirnaty) e Moderna, e são também estas as farmacêuticas mais perto de poder criar uma vacina segura para os mais novos.

Ao canal norte-americano CBS, Scott Gotlieb, que pertence à administração da farmacêutica Pfizer, revelou que não faltará muito para estarem recolhidos os dados sobre a eficácia da vacina em crianças dos cinco aos onze anos. O envio dos resultados à agência norte-americana do medicamento (FDA) deverá acontecer em setembro, com o pedido para o uso de emergência a dar entrada em outubro.

"Isto vai colocar-nos num quadro temporal em que as vacinas podem estar disponíveis em algum ponto no fim do outono, provavelmente no início do inverno, dependendo do tempo que a FDA vai demorar a rever o pedido de uso de emergência", considerou Gottlieb.