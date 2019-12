A vacina contra infeções pelo vírus do papiloma humano vai passar a estar disponível em outubro de 2020 também para todos os rapazes nascidos a partir de 1 de janeiro de 2009.

Um novo estudo aponta que uma dose da vacina contra o vírus do papiloma humano (HPV) será suficiente para impedir a infeção. A investigação, publicada na revista de saúde JAMA Network Open , mostra que comparando com mulheres não vacinadas, a infeção por HPV era bastante mais baixa do que naqueles que receberam apenas uma dose.Os investigadores analisaram a situação de 1620 mulheres nos Estados Unidos, sendo que 11 das 1004 que não foram vacinadas estavam infetadas, enquanto que apenas quatro das 106 que tinham sido vacinadas com uma dose estavam infetadas. Continuando, no teste de sete das 126 mulheres vacinadas com duas doses o vírus era positivo, sendo que no de 14 das 384 que receberam três doses se observava a mesma situação."O nosso estudo sugere que as mulheres norte-americanas que receberam apenas uma dose da vacina contra o HPV ganharam semelhante imunidade contra o vírus em relação às que receberam doses adicionais", apontam os investigadores. "Esta conclusão está de acordo com outras observações mais antigas que demonstravam eficácia semelhante entre uma, duas ou três doses."O vírus do papiloma humano é composto por um conjunto de 200 estirpes que são transmissíveis através de relação sexuais. Em Portugal, recomenda-se a vacinação das jovens entre os 12 e os 13 anos, com dois tipos de vacinas que previnem os tipos de infeções associadas ao cancro do colo do útero, da vagina, da vulva e do ânus. São também recomendadas duas doses.