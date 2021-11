Diário de uma gravidez a duas

A fila à porta da casa de banho do centro comercial já tinha várias pessoas quando Liliana e Raquel finalmente saíram. Vinham lavadas em lágrimas, mas ninguém teve coragem de lhes perguntar nada. Ao fim de dois anos, vários tratamentos de procriação medicamente assistida e um aborto, tinham um positivo. E foi no local mais inusitado para fazer o teste – no centro comercial – que festejaram a notícia que aguardavam desde 2019.



Tinham feito a transferência do embrião – já era a oitava – no dia 26 de julho de 2021, mas não conseguiram esperar mais de três dias para saber o resultado. Tinham saído de casa para tomar o pequeno-almoço, mas quando perceberam estavam numa parafarmácia a comprar outro teste de gravidez. “Devemos bater recordes de compra de testes. Aliás, já nem tínhamos coragem de repetir farmácias, com vergonha”, brinca Raquel.



Liliana e Raquel namoram há 16 anos, vivem juntas desde 2012 e sempre quiseram ter filhos. “Achávamos que o sonho de ter filhos era para outros. Só mudámos de ideias quando passou a ser possível em Portugal [a regulamentação da procriação medicamente assistida foi alargada a casais de lésbicas e mulheres sozinhas em 2016].