Sábado – Pense por si

Ciência & Saúde

Eis o novo invasor da Islândia

Susana Lúcio
Susana Lúcio 23:00

No país gelado, onde a temperatura média anual ronda os 5 graus celsius não existiam mosquitos. O aquecimentos global e o aumento do turismo mudaram tudo: já foram detetados três destes animais.

Terra de glaciares, geiseres e vulcões, a Islândia era um dos poucos locais no planeta onde ouvir uma melga a zumbir à noite era impossível. A temperatura - máximas de 14 graus Celsius no verão e mínimas de cinco graus negativos - tornavam impossível a vida dos insectos que preferem ambientes mais quentes. Mas isso parece estar a mudar.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Espécies invasoras Islândia Instituto de Historia Facebook Major League Baseball New York Magazine
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

As histórias de Balsemão

Em 88 histórias (tantas quantos os anos de vida), traçamos o retrato de Francisco Pinto Balsemão. E ainda: violência e assédio sexual; pessoas que sofrem com a Covid longa.

Menu shortcuts

Eis o novo invasor da Islândia